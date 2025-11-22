با توجه به پیشینه بالای اصفهان در حوزه نمایش این شهر قابلیت تبدیل به پایتخت تئاتر ایران را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، استاندار اصفهان در اختتامیه جشنواره تئاتر استان گفت: با اتکا به ظرفیت بالای هنرمندان، سابقه تاریخی هنر نمایش و آمادگی نهاد‌های مدیریتی، اصفهان توان تبدیل شدن به پایتخت تئاتر کشور را دارد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به پیشینه تاریخی هنر نمایش در اصفهان افزود: هویت فرهنگی و هنری اصفهان از گذشته‌های دور تاکنون زبان‌زد بوده و این ظرفیت می‌تواند به جهانی‌شدن تئاتر اصفهان منجر شود؛ بسیاری از کشور‌های دنیا از آثار نمایشی گروه‌های اصفهانی استقبال کرده‌اند و این نشان می‌دهد تبدیل‌شدن اصفهان به پایتخت تئاتر ایران امر دور از دسترسی نیست.

وی با بیان اینکه برای صنعت، اقتصاد و دیگر حوزه‌ها کارگروه‌های ویژه وجود دارد، تأکید کرد: زمان آن رسیده که برای هنرمندان نیز کارگروه رفع موانع تشکیل شود؛ این کارگروه لازم است با مشارکت سازمان‌ها هنرمندان جوان و پیشکسوتان شکل بگیرد تا مسائل ریشه‌ای شناسایی و مسیر‌های حمایتی جدید ایجاد شود.

استاندار اصفهان، یکی از نیاز‌های مهم حوزه تئاتر را بازسازی سالن‌های قدیمی و بهسازی فضا‌های تمرین بیان کرد و گفت: برخی سالن‌ها سال‌هاست بدون نوسازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیاز جدی به مرمت دارند؛ مدیریت استان آمادگی دارد طرح‌های جدید ساخت و تجهیز سالن‌ها را حمایت کند.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به ارتباطات خارجی خود در دوره شهرداری و استانداری گفت: کشور‌های مختلف از جمله روسیه و کویت بار‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند که گروه‌های نمایشی اصفهان برای اجرای آثار به آنها سفر کنند؛ ما این آمادگی را داریم که از تولید آثاری که قابلیت درخشش در عرصه‌های بین‌المللی و جشنواره‌های معتبر خارجی دارند حمایت کنیم.

جمالی نژاد با تأکید بر لزوم پیوند نسل پیشکسوت با هنرمندان جوان گفت: کارگاه‌های آموزشی مشترک می‌تواند استعداد نسل جدید را تقویت کند؛ باید از هنرمندانی که با عشق و سختی تئاتر را زنده نگه داشته‌اند قدردانی شود تا این هنر در اصفهان دوباره به نقطه شکوفایی برسد.