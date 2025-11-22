پیشبینی بارشها از نیمه آذر در خراسان جنوبی
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی: ۹۵ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی شدید است و پیش بینی شده از نیمه آذر در استان شاهد بارندگی باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل هواشناسی استان از تداوم خشکسالی شدید و بسیار شدید در بیش از ۹۵ درصد مساحت استان خبر داد و گفت: از نیمه آذرماه به بعد در کشور و استان انتظار بارندگی وجود دارد و پیشبینیها نشان میدهد بارشهای سهماه آینده در محدوده نزدیک به نرمال خواهد بود.
نخعی افزود: در برخی شهرستانها از جمله خوسف، بیرجند، بشرویه و طبس خشکسالی بسیار شدید به ۱۰۰ درصد میرسد.
وی گفت: بر پایه شاخص هواشناسی SPEI در دوره ۱۰ ساله منتهی به آبان امسال، اکثر مناطق استان شرایط خشکسالی قابل توجهی را تجربه کردهاند.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با توجه به میانگین بارشهای بلندمدت استان افزود: میانگین بارشهای پاییز در استان حدود ۱۹ میلیمتر و برای زمستان ۶۷.۲ میلیمتر است و انتظار میرود مقادیر بارش امسال نیز در همین حدود و نزدیک به نرمال باشد و مجموع بارش زمستان در برخی سالها حدود ۶۰ میلیمتر هم بوده است.
نخعی گفت: از نظر شرایط دمایی، تا اسفندماه میانگین دمای استان نیم تا یک درجه بالاتر از شرایط نرمال خواهد بود و همین موضوع باعث افزایش بارشهای مایع نسبت به بارشهای جامد میشود و احتمال کاهش بارش برف نسبت به میانگین بلندمدت وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت بارندگی در فصل جاری گفت: در پاییز امسال، تاکنون هیچ بارشی در استان ثبت نشده و نسبت به پاییز سال گذشته شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی بارندگی هستیم.