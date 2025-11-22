میثم دزفولی با قهرمانی در وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک ناشنوایان، نخستین نشان طلا و دهمین نشان کاروان ایران در این بازی‌ها را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات کشتی فرنگی وزن ۸۷ کیلوگرم بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز شنبه (یک آذر) در توکیو و میان میثم دزفولی و کشتی گیری از ارمنستان برگزار شد.

در این مبارزه، میثم دزفولی با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف ارمنستانی خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی و نشان طلای وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی دست یافت.

میثم دزفولی در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست داد، سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.

نشان طلای میثم دزفولی، اولین نشان طلا و دهمین نشان کاروان «عاشقان ایران» در بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید.

نشان آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح است:

نشان طلا

۱- میثم دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

نشان نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

نشان برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو – وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.