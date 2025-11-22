پخش زنده
میثم دزفولی با قهرمانی در وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازیهای المپیک ناشنوایان، نخستین نشان طلا و دهمین نشان کاروان ایران در این بازیها را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات کشتی فرنگی وزن ۸۷ کیلوگرم بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز شنبه (یک آذر) در توکیو و میان میثم دزفولی و کشتی گیری از ارمنستان برگزار شد.
در این مبارزه، میثم دزفولی با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف ارمنستانی خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی و نشان طلای وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی دست یافت.
میثم دزفولی در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست داد، سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.
نشان طلای میثم دزفولی، اولین نشان طلا و دهمین نشان کاروان «عاشقان ایران» در بازیهای المپیک ناشنوایان به حساب میآید.
نشان آوران کاروان ورزش ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان به این شرح است:
نشان طلا
۱- میثم دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
نشان نقره
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
نشان برنز
۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)
۲- حسین الله کریمی (جودو – وزن ۹۰- کیلوگرم)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.