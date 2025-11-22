پخش زنده
واحد صنعتی حادثهخیز در زرند با دستور قضایی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، گفت: در پی فوت یک کارگر در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان، دستور پلمب فوری کارگاه صادر شد و کارفرما موظف است حقوق و مزایای قانونی کارگران را در طول تعطیلی کارگاه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار پرداخت کند.
رضا یعقوبی افزود: مطابق بررسی کارشناسان اداره کار، این حادثه به دلیل سهلانگاری کارفرما در رعایت الزامات ایمنی رخ داده و ادامه فعالیت بدون اصلاح نواقص، جان سایر کارگران را در معرض خطر جدی قرار میداد.
دادستان زرند با بیان صدور دستور پلمب این واحد ناایمن تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار، در صورت تهدید سلامت نیروی انسانی، دادستان اختیار دارد دستور تعطیلی و پلمب کارگاه را صادر کند و واحد مورد نظر تا رفع کامل نواقص و تأیید مراجع ذیصلاح پلمب خواهد ماند.
وی با اشاره به دغدغه کارگران درباره پرداخت حقوق گفت: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، کارفرما موظف است در طول تعطیلی، حقوق و مزایای قانونی کارگران را بدون وقفه پرداخت کند و به اداره کار ماموریت داده شده که روند اجرای این تکلیف را ارزیابی نماید تا کوچکترین خللی در پرداخت حقوق نیروی کار به وجود نیاید.