تجهیز بیش از هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی به سامانه‌های نوین آبیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در استان، ۱۱۴۱ هکتار از اراضی آبی مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری شده است.

محمدی افزود: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر ۲۹ میلیون تومان و به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۱۰۲.۹ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری مصوب شده است گفت: از ابتدا تا کنون ۴۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان افزود: اکنون استان رتبه دوم کشور در زمینه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری است.