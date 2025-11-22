بیماری‌ها همیشه خود را نشان نمیدهند و در برخی مواقع نشانه‌هایی خاموش و بی صدا دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان بعضی از بیماری‌های جدی هرگز خودشان را در ظاهر نشان نمی‌دهند و آن‌ها پنهان هستند و به صورت یک موضوع مبهم باقی می‌مانند. در بعضی از موارد ممکن است که فرد هیچ گاه متوجه آن‌ها نشود وهمچنین ممکن است که ناگهان ایجاد شده و ناپدید شود. نشانه‌های خاموش یک بیماری را بشناسید تا سیگنال‌های هشدار دهنده را دریافت کنید و آن‌ها را با پزشکتان در میان بگذارید و البته نباید وسواس زیادی به خرج دهید.

۱. تغییرات ناگهانی در موی فرد:

تغییر نوع مو‌ها می‌تواند به لثه‌های شما مربوط باشد و به شما بگوید که چه مواد مغذی نیاز دارید. کمبود پروتئین و اسید‌های چرب ضروری می‌تواند مو‌ها را خشک و نازک کند. همچنین کمبود مواد غذایی دیگر باعث می‌شود علائمی در مو‌ها مثل از بین رفتن رنگ موی طبیعی شود و این مواد می‌تواند پروتئین، آهن، زینک، سلنیوم، ویتامین C مس یا منگنز نیز باشد.

با پزشک خود در مورد تغییر‌های بدنی صحبت کنید که ممکن است ماده‌ای در بدن شما دچار کمبود باشد. حتماً باید آن را با پزشک در میان بگذارید تا دچار بیماری‌های جدی نشوید.

۲. خستگی مزمن از نشانه‌های بیماری

همه ما در زندگی دچار خستگی می‌شویم، اما خستگی مزمنی که برطرف نمی‌شود، می‌تواند نشانه بیماری جدی مثل افسردگی، سرطان یا حتی بیماری قلبی باشد. قلب فرد خون را به تمام اعضای بدن پمپاژ می‌کند؛ و در صورت کاهش جریان خون مخصوصاً در مغز و عضلات بدن احساس خستگی می‌کنید. اگر احساس خستگی بیش از حد داشتید که با استراحت برطرف نمی‌شد، حتما با پزشک صحبت کنید، زیرا می‌تواند علت‌ها را بررسی کند و درمان مناسب را ارائه دهد.

۳. اضافه وزن بی دلیل از نشانه‌های بیماری

اضافه وزن بی دلیل می‌تواند به وضعیت‌هایی مثل کم کاری تیروئید مربوط باشد. در این شرایط تیروئید فرد به اندازه کافی هورمون‌ها را برای متابولیسم بدن تولید نمی‌کند و علاوه بر اضافه وزن ممکن است که نشانه‌های دیگری مثل خستگی و حساسیت و سرماخوردگی را بیش از حد از خودتان بروز دهید و اگر چنین علائمی داشتید، حتماً آزمایش تیروئید دهید. نا متعادلی در هورمون تیروئید را می‌توان با دارو برطرف کرد.

۴. عفونت‌های قارچی از نشانه‌های جدی بیماری

معمولاً در پا‌های خود احساس خارش بیش از حد دارد. این خارش‌های بیش از حد و بیماری‌های مزمن می‌تواند تبدیل به عفونت‌های قارچی در بدن آن‌ها شود و معمولا افراد دیابتی نیز در خطر این عفونت‌ها می‌باشند.

۵. پژمرده شدن پوست صورت

پژمرده شدن صورت به طور ناگهانی همراه با سختی در تکلم می‌تواند نشان دهنده مشکلی جدی در فرد باشد و همچنین می‌تواند نشانه یک حمله در بدن فرد باشد که حتماً باید آن را با پزشک در میان بگذارید.

۶. تغییرات ناگهانی در ناخن انگشتان

اگر تغییرات ناگهانی در ناخن‌ها مثل لب پر شدن یا قاشقی شدن ناخن‌ها یا خط‌های سفید زیاد روی آن را مشاهده کردید، حتماً دچار کمبود آهن و فولاد، ویتامین آ، پروتئین یا زینک هستید. هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید و درمان مناسب را در پیش بگیرید.

۷. دوبینی از نشانه‌های بیماری

یکی دیگر از وضعیت‌های رایج در پیری این است که فرد دچار دو بینی می‌شود که البته این موضوع ممکن است مشکلاتی در مغز مثل آنوریسم مغزی را نشان دهد.

۸. کاهش وزن بدون برنامه ریزی

اگر دچار اضافه وزن هستید و ناگهان بدون هیچ تلاشی وزن شما کاهش پیدا می‌کند، حتماً از این موضوع خوشحال خواهید شد، اما باید بدانید که این می‌تواند یک نشانه در ناتوانی بدن شما برای جذب مواد غذایی باشد و باید این موضوع را به پزشک اطلاع دهید و گاهی اوقات این موضوع نشانه دیابت نوع یک در بدن فرد است که از تولید انسولین جلوگیری می‌کند و کمبود انسولین در بدن می‌تواند باعث کاهش وزن و گلوکز بالای خون شود.

کاهش وزن ناگهانی همچنین می‌تواند علامت سرطان‌های مختلف باشد، زیرا سلول‌های سرطانی در متابولیسم بدن فرد اختلال ایجاد می‌کند و سرعت آن را بالا می‌برند.

۹. زمخت شدن پوست از نشانه‌های بیماری

زمخت شدن یکی از نشانه‌هایی است که معمولاً توسط بیماران و پزشکان نادیده گرفته می‌شود. افراد فکر می‌کنند که این موضوع به دلیل بالا رفتن سن اتفاق می‌افتد، اما نباید آن را بی اهمیت بشمارید.

زمخت شدن به طور ناگهانی می‌تواند نشانه اختلال در سیستم عصبی باشد و گاهی اوقات علامتی از وقوع بیماری پارکینسون یا مالتیپل اسکلروزیس است و هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید و از بروز هرگونه بیماری پیشگیری کنید.

۱۰. سرفه کردن

سرفه در مواقع سرماخوردگی و آلرژی بسیار طبیعی می‌باشد، اما حتماً باید آن را به پزشک اطلاع دهید. سرفه‌های شدید می‌تواند علائم سرطان خاموش در فرد باشد که مدتهاست در بدن او باقی مانده.

این سرفه ممکن است با درد سینه، خستگی و ضعف عضلات همراه باشد و اگر فضای شغلی شما به گونه‌ای است که سرفه‌های شدیدی را به وجود می‌آورد، حتماً آن را به پزشک گزارش دهید تا علائم را بررسی کند.

۱۱. فشار خون بالا از نشانه‌های بیماری

طبق مطالعات انجام شده فشار خون بالا اغلب یک کشنده خاموش می‌باشد، زیرا تا آسیب جدی را به قلب وارد نکند هیچ نشانه‌ای ندارد.

اگر فشار خون شما طبیعی است، باز باید هر سال یا هر ۶ ماه یکبار آن را چک کنید.

فشار خون بالا باید هر چه سریع‌تر توسط پزشک درمان شود.

۱۲. خونریزی بعد از مسواک زدن

اگر لثه‌های شما به سرعت بعد از مسواک زدن خونریزی می‌کند، حتما این موضوع را به دندانپزشک اطلاع دهید. این خونریزی ممکن است بعد از نخ دندان کشیدن یا مسواک زدن به وجود بیاید که در مواردی هیچ علت خاصی ندارد، اما خونریزی‌های شدید بعد از مسواک مداوم ممکن است نشانه وجود باکتری در لثه دندان فرد باشد و همچنین ممکن است این بیماری‌های دندانی به قلب و عروق فرد مرتبط باشد و گاهی اوقات نشانه آلزایمر نیز است.

۱۳. نفس بدبو از نشانه‌های جدی بیماری

نفس بد بو شاید به علت رفتار‌های خود فرد مثل سیر خوردن در غذا اتفاق بیفتد، اما گاهی اوقات موارد جدی تری را نشان می‌دهد. نفس بد بوی مزمن بعد از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن از بین نمی‌رود که همین موضوع می‌تواند نشانه دیابت، مشکل کبد یا مشکل کلیه در فرد باشد.

۱۴. مشکلات بینایی از نشانه‌های جدی بیماری

بیشتر ما دچار اختلالات بینایی می‌شویم که آن هم به دلیل بالا رفتن سن می‌دانند، اما مشکلات بینایی ممکن است به علت بیماری‌هایی مثل دیابت نیز باشد.

افرادی که دچار مشکلات بینایی هستند، ۶۰ درصد نسبت به افراد دیگر بیشتر در معرض دیابت قرار دارند.

۱۵. خارش پوست یکی از نشانه‌های بیماری

خارش پوست می‌تواند دلایل بسیار مختلفی مثل آلرژی‌ها و خشک بودن فضای محیط زندگی داشته باشد، اما خارش پوست شدید نشانه بیماری‌های کلیوی است.

این خارش‌ها می‌تواند نشان دهنده این باشد که بدن شما در حفظ تعادل مواد آهنی و مواد مغذی خون ناتوان است.

۱۶. خروپف کردن از نشانه‌های بیماری

خر و پف کردن می‌تواند نشانه اختلالاتی در خواب فرد باشد که گاهی اوقات شدت بیش از حد آن بیماری‌های جدی را خبر می‌دهد. مثل بیماری‌های قلبی عروقی یا خروپف شدید می‌تواند گاهی اوقات باعث خفگی در خواب فرد شود.

۱۷. تغییر دست خط

کوچک شدن بیش از حد دست خط یا تغییر شکل بسیار زیاد آن می‌تواند نشانه اختلال در سیستم عصبی فرد مثل بیماری پارکینسون باشد. طبق مطالعات انجام شده گاهی اوقات افراد به طور ناگهانی هر جمله را متفاوت از جمله دیگر می‌نویسند و ۹۷ درصد از چنین افرادی در معرض بیماری پارکینسون قرار دارند.

۱۸. کج خلقی از نشانه‌های جدی بیماری

اگر ناگهان اخلاق شما تغییر کرد و بیش از حد بی صبر و بی حوصله شدید، حتماً در خطر ابتلا به افسردگی هستید. بد خلقی یکی از نشانه‌های اختلال روحیه در افراد می‌باشد که معمولاً به احساسات مزمن ناراحتی مرتبط است و گاهی اوقات نا امیدی و لذت نبردن از زندگی را در پی دارد.

۱۹. لثه‌های متورم از نشانه‌های بیماری

بیماری لثه باعث می‌شود که لثه فرد به طور ناگهانی دچار تورم و التهاب شود که می‌تواند یکی از نشانه‌های بیماری قلبی باشد. محققان دریافته‌اند که افرادی که فشار خون بالا دارند، احتمالاً در معرض ابتلا به بیماری‌های لثه می‌باشند.

۲۰. پا‌های متورم از نشانه‌های بیماری است

متورم شدن قوزک پا یا هر جای دیگر در پا می‌تواند نشان دهنده این باشد که فرد مدت زمان زیادی را سرپا ایستاده یا در انجام فعالیت‌هایی زیاده روی کرده است. طبق مطالعات انجام شده بیماری کلیوی می‌تواند یکی دیگر از علت‌های متورم شدن ناگهانی پا باشد و معمولاً کلیه این افراد قادر نیست که خون را تصفیه کند.

۲۱. درد شدید در چانه از نشانه‌های بیماری

حملات قلبی می‌تواند نشانه‌های عجیب و غریب مثل حالت تهوع، سردرد یا درد شدید در چانه داشته باشد. محققان اعلام کردند که ۱۰ درصد از حملات قلبی با نشانه‌های درد چانه آغاز می‌شود.

۲۲. عرق کردن بیش از حد از نشانه‌های بیماری

محققان حدود دو هزار بیمار مبتلا به حملات قلبی را بررسی کردند و متوجه شدند که تقریباً ۵۴ درصد از این افراد با نشانه‌هایی مثل عرق کردن بیش از حد، تجربه حمله قلبی را داشته‌اند.

۲۳. خشک شدن چشم‌ها

طبق مطالعات انجام شده تقریباً ۵۰ درصد از بیماران که مبتلا به هپاتیت سی هستند، با خشک شدن چشم‌ها مواجه می‌شوند و سندروم چشم خشک در این افراد بسیار زیاد و شایع است.

۲۴. سردرد

سردرد‌های مداوم یا شدید دو نشانه مشکلات در فشار خون بالای فرد هستند. این فشار خون در رگ‌های خونی مغز نیز بالا می‌رود که می‌تواند باعث تورم و درد در بدن فرد شود.

۲۵. شکستگی استخوان از علائم پوکی استخوان است

شکستگی استخوان یکی از علائم پوکی استخوان است. معمولاً کاهش تراکم و کمبود مواد معدنی در استخوان ریسک شکستگی آن را بالا می‌برد. هیچ علائم یا نشانه‌ای از پوکی استخوان وجود ندارد تا اینکه استخوان شما شکسته شود و معمولاً مچ، باسن و ستون فقرات بیشتر در معرض چنین شکستگی‌هایی می‌باشد و خانم‌های یائسه نیز ممکن است به پوکی استخوان بیش از بقیه مبتلا باشند.

۲۶. تکرر ادرار از نشانه‌های بیماری

اگر بیش از حد تکرار ادرار داشته باشید، این موضوع می‌تواند نشانه دیابت باشد. طبق مطالعات انجام شده، تکرر ادرار به دلیل گلوکز اضافی در بدن فرد اتفاق می‌افتد و علامت خوب کار نکردن کلیه‌ها نیز هست.

۲۷. تغییر در ادرار

اگر با مشکلاتی مثل تغییر در ادرار مواجه شدید و احساس کردید که شکل و رنگ آن تغییر کرده، احتمالا در خطر ابتلا به بیماری‌های کلیوی هستید. متاسفانه این نشانه‌ها خودشان را کامل بروز نمی‌دهند تا این که کلیه فرد به طور کامل از کار کردن دست بکشد و دیگر نشانه‌های مشکلات کلیه می‌تواند شامل خستگی، خارش، تورم در دست‌ها و صورت و پا‌ها باشد.

۲۳. حالت تهوع از علائم بیماری

احساس حالت تهوع بعد از صرف غذا نیز می‌تواند نشانه این باشد که فرد دچار ابتلا به سرطان است. حتما حالت تهوع‌های مکرر و بی علت را پیگیری کنید.

۲۴. کوتاه شدن نفس‌ها

کوتاه شدن نفس‌ها به طور ناگهانی و مداوم می‌تواند یکی از نشانه‌های بیماری آسم باشد. آسم همچنین با سرفه کردن نیز همراه است.

۲۵. سوزش سینه و گلو از نشانه‌های بیماری

طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه هاروارد سوزش سینه می‌تواند احتمال حمله قلبی خاموش در فرد باشد و این موضوع می‌تواند با عرق سرد، سرماخوردگی، درد بدن و دیگر مشکلات نیز همراه باشد.

۲۶. عرق‌های شبانه از هشدار‌های بیماری

مشکلات زیادی می‌تواند باعث عرق در فرد شود. گاهی اوقات خانم‌ها در سن یائسگی چنین حالت‌هایی را تجربه می‌کنند، اما اگر عرق شما فقط در شب اتفاق می‌افتد، احتمال ابتلا به بیماری‌های سرطانی وجود دارد.

۲۸. احساس ضعف از هشدار‌های بیماری پنهان

حملات قلبی سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون از افراد جهان وجود دارد و ممکن است که افراد قبل از این حملات دچار احساس ضعف شدیدی در بدن خود شوند که یکی از علائم حمله می‌باشد.

۲۹. کبودی بدن از نشانه‌های بیماری

کبودی بدن را می‌توان یکی از علائم سرطان خون دانست. کبودی معمولاً به علت از بین رفتن پلاکت‌ها می‌باشد.

۳۰. زخم‌هایی که التیام پیدا نمی‌کند

معمولا با بالا رفتن سن زخم‌ها قدرت بهبود کمتری پیدا می‌کنند، اما اگر جوان هستید و زخم‌های شما بسیار طولانی مدت می‌مانند، احتمالاً خطر بیماری دیابت وجود دارد.

۳۱. تغییر بینایی در فرد از هشدار‌های بیماری‌ها

تغییر‌های ناگهانی در بینایی فرد مثل تاری دید یا مشکلات دیگر می‌تواند نشانه مشکلات جدی مثل میگرن باشد.

۳۲. تشنگی بیش از حد از نشانه‌های بیماری

اگر به طور مداوم احساس تشنگی دارید، احتمالاً مبتلا به دیابت هستید. قند خون بالا در فرد نیز می‌تواند باعث تشنگی بیش از حد شود.

۳۳. کمبود شنوایی از هشدار‌های بیماری‌ها

کمبود شنوایی یکی از علائم طبیعی از بالا رفتن سن در افراد می‌باشد، اما مجبور نیستید که این کمبود را تحمل کنید.

۳۴. لکه‌های فلس مانند روی پوست

بسیاری از افراد این لکه‌ها را با لکه‌های پیری اشتباه می‌گیرند، اما باید توجه داشته باشید که گاهی اوقات این لکه‌ها مربوط به دیابت می‌باشند.