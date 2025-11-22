پخش زنده
به علت حمله خرس «گریزلی» به گروهی از دانشآموزان در «بریتیش کلمبیا» یازده نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، یک خرس گریزلی پس از حمله به گروهی از دانش آموزان در کانادا که منجر به زخمی شدن ۴ نفر شد، در حالی پا به فرار گذاشت که حال دو نفر از زخمیها وخیم گزارش شده است.
این حادثه بعد از ظهر پنجشنبه در یک مسیر پیادهروی در شهر «بلا کولا»، در استان بریتیش کلمبیا (BC) کانادا رخ داد. به ساکنان هشدار داده شده در حالی که مأموران مسلح سعی در ردیابی حیوان دارند، در داخل خانه بمانند.
اداره خدمات بهداشتی بریتیش کلمبیا اعلام کرد چهار نفر از زخمیها بعداز ظهر جمعه در بیمارستان بستری شدند.
«ورونیکا شونر»، یکی از والدین، به خبرگزاری «کانادین پرس» گفت که یک معلم مرد در رویارویی با خرس دچار آسیبهای بدنی عمیقی شد و برخی از کودکان دانش آموز در حالی که بزرگسالان تلاش در بیرون راندن این حیوان داشتند، هدف حمله خرس قرار گرفتند.
خدمات درمانی اورژانس بریتیش کلمبیا اعلام کرد دو نفر به شدت زخمی شدهاند، دو نفر دیگر به شدت آسیب دیدهاند و هفت نفر دیگر در محل حادثه به علت جراحت جزئی تحت درمان قرار گرفتهاند.
مقامات اعلام کردند چهار فرد زخمی شده در حمله خرس باید به فرودگاهی در همان نزدیکی منتقل شوند تا بتوان آنها را با هواپیما به نزدیکترین بیمارستان منتقل کرد.