به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با فرارسیدن دهه دوم فاطمیه رادیو فرهنگ در راستای تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه با ساختار محتوایی متنوع را پخش می کند. این ویژه‌برنامه‌ها تا هفتم آذر، پخش می شود.

در این برنامه‌ها، مباحث معرفتی و تاریخی زندگی حضرت فاطمه (س) از زاویه‌های گوناگون تبیین می‌شود: از ویژه‌برنامه «فاطمه، فاطمه است» با نگاهی به کتابشناسی فاطمی و تحلیلی به سیمای زن انقلابی در مکتب فاطمی می‌پردازد، «فاطمه فاطمه است» ساعت:۱۹:۱۵ در این روز‌ها به تهیه کنندگی فریده گودرزی با محوریت معرفی کتاب‌هایی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و نزدیکان ایشان پخش می‌شود.

برنامه‌های «میراث کوثر» و «بانوی عصمت و صلابت»، که با محوریت پژوهش در منابع حدیثی و تاریخی، تصویری از الگوی تربیتی و خانوادگی حضرت زهرا (س) ارائه می‌دهند.

«میراث کوثر»، یکشنبه دوم آذر ساعت ۱۷ زنده از گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنند گی فاطمه ترسا وبژه برنامه‌ای با بخش‌های متنوع درباره سبزه فاطمی است و «بانوی عصمت و صلابت» همان شب ساعت ۲۲ با محوریت سیره حضرت زهرا سلام‌الله علیها با نگاهی به الگوی فاطمی در عفت گفتار و رفتار و حجاب و عفاف در سیره فردی اجتماعی حضرت فاطمه (س) و رابطه بین حجاب و عفاف و استحکام خانواده پخش می‌شود. بخش تولیدات اندیشه‌ای، برنامه‌هایی همچون «راه امام، اندیشه امام» از کلام امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب درباره حصرت زهرا (س) و «ریشه‌ها و اندیشه‌ها» نیز در این ایام با محور مفهوم «تداوم عقلانیت فاطمی در اندیشه علوی و امامی» بازپخش می‌شوند.

شبکه فرهنگ با رویکردی میان‌رشته‌ای، تلاش دارد در این هفته از طریق روایت‌های صوتی، گفت‌و‌گو‌های علمی، شعرخوانی و مستند‌های فرهنگی، یاد و نام فاطمه زهرا (س) را به‌عنوان الکویی جامع برای زن مسلمان، محور معرفت اجتماعی در ذهن شنوندگان زنده نگاه دارد.

«دُرِّ دریای ولایت»، نیز برنامه‌ای با محوریت بررسی اشعار فاطمی است که سوم آذر به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبری (س) از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۳۰ دقیقه پخش می‌شود. این برنامه با کارشناسی «محمدسعید میرزایی»، به بررسی اشعار فاطمی و مضامینی که در این اشعار استفاه شده همچون تلاش‌های حضرت فاطمه زهرا (س) در غربت‌زدایی از ولایت و دفاع از دین و اهمیت ولایتمداری اختصاص دارد.

از ساعت ۹ صبح تا ۱۱، گروه جامعه و کتاب هم ویژه برنامه‌ای زنده پخش می شود.

برنامه «محبوبه خدا»، ویژه برنامه‌ای با موضوع شعر فاطمی است و در این برنامه دوشنبه ۳ اذر ساعت ۱۴ به اشعار مربوط به شهادت حضرت زهرا (س) پرداخته می‌شود. در این برنامه بخش‌هایی به کارشناسی در خصوص شعر ولایی و شاخه شعر فاطمی پرداخته و همچنین پیشینه این سوگواره بر دردانه پیامبر اکرم صلی الله و علیه و اله در شعر و ادب فارسی بررسی می‌شود. علاقه مندان می‌توانند «محبوبه خدا» را به مدت ۳۰ دقیقه به تهیه کنندگی رویا ولی زاده و گویندگی فاطمه اسحاق تبارو نویسندگی ضیاالدین خالقی به همت گروه تولید و تامین بشنوند.

رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز پخش می‌شود.