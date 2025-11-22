به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز شنبه یکم آذر منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۲۲، خرمشهر با ۱۴۹، شادگان با ۱۳۶، آغاجاری با ۱۱۳، امیدیه با ۱۰۷ و دزفول با ۱۱۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در هویزبه با ۲۴۲ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم و شهر‌های کارون با ۱۶۸، اهواز با ۱۹۸، ماهشهر با ۱۶۵، بهبهان با ۱۵۸، ملاثانی با ۱۷۹ و شوشتر با ۱۶۱ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارد.

همچنین وضعیت هوا در شهر‌های هندیجان، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، اندیکا، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.