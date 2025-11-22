پخش زنده
دانشجوی رشته شیمی دانشگاه آزاد اصفهان در رقابت جهانی مخترعان سوئیس درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمدرضا صالحیکیا، دانشجوی رشته شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، موفق شد در پنجمین دوره مسابقات بینالمللی مخترعان و مبتکران ژنو ویژه اعضای INV، عنوان دوم بخش حفاظت از محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر را از آن خود کند.
در رقابتی تنگاتنگ با حضور بیش از هزار اختراع از ۲۷ کشور جهان، محمدرضا صالحیکیا با ارائه طرح نوآورانه خود با عنوان تولید آب از زباله از طریق میکروارگانیسمها، از میان ۴۰۰ اختراع و طرح نوآورانه ارائه شده از کشورمان، توانست جایگاه دوم بخش حفاظت از محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر را در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فدراسیون بینالمللی انجمن مخترعین (IFIA) در ژنو کسب کند.
این مسابقات که یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در حوزه نوآوری و اختراع است، به همت فدراسیون جهانی مخترعان و با هدف حمایت و قدردانی از نوآوران سراسر جهان برگزار میشود. فدراسیون IFIA با فراهمسازی امکان عضویت در بخش INV، بستری بینالمللی برای معرفی و رقابت مخترعان فراهم کرده است.
پنجمین دوره این رقابتها با تمرکز بر موضوعاتی کلیدی همچون انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه پایدار، فناوریهای نوین کاربردی در صنایع و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار شد. در این میان، هوش مصنوعی نقش ویژهای ایفا کرد و بسیاری از پروژههای ارائهشده، نشان دادند که چگونه میتوان از این فناوری برای تغییر صنایع، بهبود زندگی روزمره و پاسخ به چالشهای اجتماعی و زیستمحیطی بهره برد.
در این دوره، شرکتکنندگانی از کشورهایی، چون کانادا، استرالیا، اندونزی، مراکش، ایران، قطر، لهستان، روسیه، هنگکنگ، برزیل، مالزی، امارات و چین در حوزههای گوناگون از هوش مصنوعی و علوم داده گرفته تا فناوریهای پزشکی، انرژیهای سبز، کشاورزی هوشمند، آموزش دیجیتال و مهندسی عمران و مکانیک حضور داشتند. داوران بینالمللی در سه روز، طرحها را بر اساس معیارهایی، چون میزان تقاضای عمومی، صرفهجویی اقتصادی، سازگاری با محیط زیست و نوآوری ارزیابی کردند.
طرح صالحیکیا پیشتر نیز در همایش ملی «مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک، هوا و صوت» نیز ارائه و با شناسه ملی MWASSP ۰۱_۰۱۱ به ثبت رسیده بود. این موفقیت، گامی مهم در مسیر توسعه فناوریهای زیستمحیطی و الگویی الهامبخش برای جامعه دانشگاهی و مخترعان جوان کشور به شمار میرود.