پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از آغاز کشت پاییزه چغندر قند در استان خبر داد و پیشبینی کرد سطح زیر کشت این محصول در سال جاری به بیش از ۳۰۰ هکتار برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از آغاز کشت پاییزه چغندر قند در استان خبر داد.
عباسپور گفت: در سال زراعی جاری پیشبینی میشود بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان در قالب شرکتهای فوق و همچنین بخش خصوصی، زیر کشت محصول چغندر قند پاییزه برود.
بر این اساس، کارشناسان مدیریت زراعت سازمان از مزارع چغندر قند شرکتهای زراعی دشت ناز و فجرآفرینان در سطح حدود ۲۶۵ هکتار بازدید کردند.
این اقدام گامی مهم در جهت توسعه کشت محصولات استراتژیک و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان مازندران محسوب میشود.