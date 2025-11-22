سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۱۰ هزار تن کیوی، نارنگی و پرتقال این استان به کشورهای مختلف از جمله هند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسدالله تیموری‌یانسری با اعلام این خبر گفت: ۵۰۰ محموله کیوی به وزن ۱۰,۵۶۳ تن از مازندران به بازارهای جهانی صادر شده که از این مقدار، ۱۹۸ محموله به وزن ۴,۵۰۰ تن به کشور هند و ۳۰۲ محموله به وزن ۶,۰۶۲ تن به سایر کشورها ارسال شده است.

وی افزود: همچنین ۳۸۸ محموله نارنگی به وزن ۷,۸۳۳ تن و ۳۰۵ محموله پرتقال به وزن ۶,۰۰۵ تن از این استان به کشورهای مختلف صادر شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصادی استان تأکید کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نقش بسزایی در رونق تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی استان و کشور ایفا می‌کند و ما برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای افزایش حضور در بازارهای جهانی داریم.

این میزان صادرات نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی مازندران در بازارهای بین‌المللی است.