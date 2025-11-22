به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان فسا اعلام کرد: تماسی با سامانه ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در بلوار کدیوری ثبت شد.

پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های یک و شش شهری به‌سرعت به محل اعزام شدند.

نوح‌پیشه افزود: در ارزیابی اولیه، سه سرنشین مشاهده شدند؛ یک نفر علائم حیاتی نداشت که احیای قلبی‌ریوی بلافاصله پس از رهاسازی آغاز شد و تا زمان انتقال ادامه یافت.

با وجود تلاش بی‌وقفه تکنسین‌های اورژانس، احیا نتیجه نداد و این فرد جان باخت.

وی ادامه داد: دو سرنشین دیگر دارای علائم پایدار بودند، اما از همکاری برای دریافت اقدامات درمانی خودداری کردند.

علت حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است.