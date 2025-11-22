پخش زنده
امروز: -
رزمایش سهروزه تیمهای واکنش سریع و کوهستان با حضور نیروهای امدادی ۱۱ استان کشور در دامنههای چالابه کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رزمایشی که ضمن بازآموزی تخصصی و ارتقای هماهنگی میدانی، بار دیگر توان بالای لجستیکی و آمادگی کرمانشاه را در اجرای مانورهای سختگذر به نمایش گذاشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کرمانشاه:
تیمهای واکنش سریع پیش رو تیمهای عملیاتی هلالاحمر هستند و فعالیت این تیمها و تیمهای عملیاتی کوهستان شاخص محسوب میشود.
طی سه روز تیمهای واکنش سریع و کوهستان ۱۱ استان کشور در دامنههای چالابه مشغول باز آموزی مباحث امداد و نجات کوهستان، آموزشهای عملی و فنی، کسب تجربه از اساتید فن، عبور از مسیرهای سخت گذر و کار با طناب هستند.
این رزمایش جهت هماهنگی بیشتر تیمها در حال انجام است تا در حوادث احتمالی بتوان پاسخ گوی هموطنان باشیم.
کرمانشاه با ظرفیت بالای لجستیکی و نیروهای مجرب، آمادهترین استان برای اجرای مانورهای صعبالعبور است