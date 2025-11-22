

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، رزمایشی که ضمن بازآموزی تخصصی و ارتقای هماهنگی میدانی، بار دیگر توان بالای لجستیکی و آمادگی کرمانشاه را در اجرای مانور‌های سخت‌گذر به نمایش گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه:

تیم‌های واکنش سریع پیش رو تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر هستند و فعالیت این تیم‌ها و تیم‌های عملیاتی کوهستان شاخص محسوب می‌شود.

طی سه روز تیم‌های واکنش سریع و کوهستان ۱۱ استان کشور در دامنه‌های چالابه مشغول باز آموزی مباحث امداد و نجات کوهستان، آموزش‌های عملی و فنی، کسب تجربه از اساتید فن، عبور از مسیر‌های سخت گذر و کار با طناب هستند.

این رزمایش جهت هماهنگی بیشتر تیم‌ها در حال انجام است تا در حوادث احتمالی بتوان پاسخ گوی هموطنان باشیم.

کرمانشاه با ظرفیت بالای لجستیکی و نیرو‌های مجرب، آماده‌ترین استان برای اجرای مانور‌های صعب‌العبور است