نخستین جشنواره ملی خوشنویسی به میزبانی شهرستان سنقروکلیایی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در سالن همایش‌های شهر سنقر‌برگزار شدوبا معرفی نفرات برتر به کا خود پایان داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،به گفته مظفر تیموری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این جشنواره ۱۶۰ هنرمند با ۳۱۰ اثر از بیست استان کشور شرکت داشتند.

مظفر تیموری افزود : هماهنگی برای برگزاری این جشنواره از چند ماه پیش صورت گرفت و امروز در شهرستان سنقروکلیایی که مهد خوشنویسی و هنرمندان خوشنویس است اجرایی شد و مورد استقبال هنرمندانی از سراسر کشور قرار گرفت.

وی افزود: برای اولین بار درسطح کشور هنرمندان نوجوان هم به این جشنواره آثار خود را ارسال کردند که این نقطه عطفی است برای این هنر که بیانگر ذوق و هنر سرشار ایرانیان است و این هنر در بین نوجوانان نسل جدید هم طرفدارانی دارد.

درپایان این مراسم از ۲۹ اثر برتر با لوح سپاس و جوایز نقدی تجلیل شد.

همچنین قرار است کرمانشاه میزبان جشنواره ملی از میرزا رضا کلهر تا آیت الله نجومی باشد





معرفی برگزیدگان جشنواره؛

بخش زیر ۱۸ سال – نستعلیق

۱. محمدصالح سقایی محمدی – اصفهان، کاشان

۲. شیدا شادمانی – فارس، فسا

۳. محمدجواد محمدی – فارس، نی‌ریز

۴. سامان شکوهی‌نیا – خوزستان، بندرماهشهر

۵. ثنا رضایی‌پور – فارس، نی‌ریز

۶. نگار زمانی – چهارمحال و بختیاری، بروجن

۷. آلا حمیدی – کردستان، سقز

بخش بالای ۱۸ سال – نستعلیق

۱. حسین نصر – اصفهان

۲. یوسف قربانی – ملکان

۳. صابر ورمقانی – کردستان، قروه

۴. مسعود حمیدی – کردستان، سقز

۵. منوچهر صحرایی – تکاب

۶. زهرا عباسی – کرمانشاه، پاوه

۷. مسلم امیدیان – شهرکرد

۸. پیمان دوکانه‌ای – کرمانشاه

۹. پارسا یحیی‌پور – تهران

۱۰. ابوالفضل ترکمن – زنجان

بخش بالای ۱۸ سال – شکسته‌نستعلیق

۱. حسین علیمردان – فارس، نی‌ریز

۲. خالد عزیزی – کردستان، سقز

۳. زکیه زارعی – فارس، نی‌ریز

۴. محمد رضا زاده – مازندران، بابل

۵. بتول بناییان – اصفهان

۶. مهدی مهرزاد – کرمانشاه، سنقر

۷. رضا امجدیان – کرمانشاه، سنقر

۸. مجتبی واحدی – کرمانشاه، سنقر

۹. سعید شفیع‌زاده – اسلام‌آبادغرب

۱۰. بهرام عسگری – کرمانشاه، کنگاور

۱۱. نجفعلی مرادی – تکاب

۱۲. میلاد آلی – کردستان، سقز