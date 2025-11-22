پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره ملی خوشنویسی به میزبانی شهرستان سنقروکلیایی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در سالن همایشهای شهر سنقربرگزار شدوبا معرفی نفرات برتر به کا خود پایان داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،به گفته مظفر تیموری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این جشنواره ۱۶۰ هنرمند با ۳۱۰ اثر از بیست استان کشور شرکت داشتند.
مظفر تیموری افزود : هماهنگی برای برگزاری این جشنواره از چند ماه پیش صورت گرفت و امروز در شهرستان سنقروکلیایی که مهد خوشنویسی و هنرمندان خوشنویس است اجرایی شد و مورد استقبال هنرمندانی از سراسر کشور قرار گرفت.
وی افزود: برای اولین بار درسطح کشور هنرمندان نوجوان هم به این جشنواره آثار خود را ارسال کردند که این نقطه عطفی است برای این هنر که بیانگر ذوق و هنر سرشار ایرانیان است و این هنر در بین نوجوانان نسل جدید هم طرفدارانی دارد.
درپایان این مراسم از ۲۹ اثر برتر با لوح سپاس و جوایز نقدی تجلیل شد.
همچنین قرار است کرمانشاه میزبان جشنواره ملی از میرزا رضا کلهر تا آیت الله نجومی باشد
معرفی برگزیدگان جشنواره؛
بخش زیر ۱۸ سال – نستعلیق
۱. محمدصالح سقایی محمدی – اصفهان، کاشان
۲. شیدا شادمانی – فارس، فسا
۳. محمدجواد محمدی – فارس، نیریز
۴. سامان شکوهینیا – خوزستان، بندرماهشهر
۵. ثنا رضاییپور – فارس، نیریز
۶. نگار زمانی – چهارمحال و بختیاری، بروجن
۷. آلا حمیدی – کردستان، سقز
بخش بالای ۱۸ سال – نستعلیق
۱. حسین نصر – اصفهان
۲. یوسف قربانی – ملکان
۳. صابر ورمقانی – کردستان، قروه
۴. مسعود حمیدی – کردستان، سقز
۵. منوچهر صحرایی – تکاب
۶. زهرا عباسی – کرمانشاه، پاوه
۷. مسلم امیدیان – شهرکرد
۸. پیمان دوکانهای – کرمانشاه
۹. پارسا یحییپور – تهران
۱۰. ابوالفضل ترکمن – زنجان
بخش بالای ۱۸ سال – شکستهنستعلیق
۱. حسین علیمردان – فارس، نیریز
۲. خالد عزیزی – کردستان، سقز
۳. زکیه زارعی – فارس، نیریز
۴. محمد رضا زاده – مازندران، بابل
۵. بتول بناییان – اصفهان
۶. مهدی مهرزاد – کرمانشاه، سنقر
۷. رضا امجدیان – کرمانشاه، سنقر
۸. مجتبی واحدی – کرمانشاه، سنقر
۹. سعید شفیعزاده – اسلامآبادغرب
۱۰. بهرام عسگری – کرمانشاه، کنگاور
۱۱. نجفعلی مرادی – تکاب
۱۲. میلاد آلی – کردستان، سقز