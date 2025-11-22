فرماندار بیله‌سوار از پیش‌بینی خرید نزدیک به ۱۰ هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان در این شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: روند خرید محصول ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حسینی اظهار کرد: شهرستان بیله‌سوار به عنوان یکی از مناطق پیشروی استان اردبیل در تولید دانه روغنی سویا امسال نیز با تحویل چشمگیر این محصول به مراکز خرید، جایگاه خود را در تولید محصول راهبردی سویا تثبیت کرده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت خرید دانه سویا در بیله‌سوار افزود: با ورود شبکه تعاونی روستایی شهرستان به فرآیند خرید تضمینی، تا تاریخ ۲۸ آبان بیش از چهار هزار تن دانه سویا از سوی مراکز خرید از کشاورزان تحویل گرفته و به مقصد کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال شده است.

فرماندار بیله‌سوار با اشاره به روند رو به رشد تحویل محصول سویا بیان کرد: بر اساس برآورد‌ها پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید، میزان خرید دانه سویا در این شهرستان به ۱۰ هزار تن برسد که نشان دهنده جایگاه مهم بیله‌سوار در تولید محصولات دانه‌ای است.

وی اضافه کرد: فرآیند خرید بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی و بر مبنای ۱۲ درصد رطوبت و ۲ درصد ناخالصی انجام می‌شود و قیمت خرید هر کیلوگرم دانه سویا امسال مبلغ ۴۳۰ هزار ریال تعیین شده است.

حسینی با قدردانی از تلاش کشاورزان و مجموعه تعاون روستایی اظهار کرد: هماهنگی لازم برای تسهیل در روند تحویل محصول و پرداخت به‌هنگام مطالبات کشاورزان نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته غفور آقایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه مغان در شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز و انگوت به کشت محصول دانه روغنی سویا اختصاص یابد.

میانگین عملکرد دانه روغنی سویا در منطقه مغان ۲ تن تا ۲.۵ تن در هکتار اعلام شده است.