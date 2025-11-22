پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ایران محموله سنجش پتانسیل الکتریکی ماه را برای مأموریت چانگئه ۸ چین طراحی و تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص همکاری با چین گفت: یکی از موضوعات مهم در برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، حوزه علوم و اکتشافات فضایی است که از سر فصلهای ذیل این موضوع، حوزه کپسولهای زیستی، اکتشافات و بهره برداری از منابع سایر کرات است. برای ورود به حوزه بهره برداری از منابع سایر کرات، باتوجه به هزینههای بالا و سطح تکنولوژی بالا، نیاز به همکاریهای بینالمللی و استفاده از ظرفیت کشورهای همکار و همراه در صنعت فضایی نیاز است.
وی افزود: دو برنامه مهم در دنیا در حوزه اکتشافات فضایی و بهره برداری از منابع ماه در حال انجام است. یکی برنامه آرتمیس است که با مدیریت ایالات متحده و همراهی کشورهای غربی و برخی کشورهای شرقی انجام میشود و دیگری برنامه ILRS است که عمدتاً با مدیریت کشور چین و روسیه صورت میگیرد، هر دو از قدرتهای بسیار برتر حوزه فضایی در دنیا هستند، برای بهره برداری از منابع ماه برنامه ریزی شده که در این برنامه هم کشورهای متعددی عضو هستند.
سالاریه ادامه داد: برنامه چانگ از برنامههای مهم کشور چین در بهره برداری از سطح ماه و اکتشافات فضایی در ماه است که این برنامه ذیل برنامه ILRS هست و با توجه به رایزنیهای متعدد فنی، اعتماد کشور چین به محققین و دانشمندان صنعت فضایی ایران جلب شد و در برنامه چانگِ ۸ بنا است یک محموله تحقیقاتی که توسط یکی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران ساخته میشود، توسط این کاوشگر در سطح ماه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ در روز فناوری فضایی چین، عملاً پیوستن ایران به این برنامه و حضور ایران در این کاوشگر مهم به صورت رسمی توسط دولت چین اعلام شد. محمولهای که در حال کار هستیم، محموله اندازهگیری پتانسیل الکتریکی استاتیکی در سطح ماه هست که با توجه به اینکه توزیع بار الکتریکی در سطح ماه به صورت یکسان و یکنواخت نیست، وجود چنین محمولهای در سطح ماه و اندازهگیری پتانسیل الکتریکی برای بهره برداریهای آینده بسیار مهم است و به هر حال برای کشور ما هم یک فرصت بسیار مغتنم است که در یک کار بزرگ بینالمللی در حوزه اکتشافات از سطح ماه بتوانیم با سایر کشورها همکاری کنیم.
سالاریه در پایان گفت: امید داریم حضور کشور ما در این برنامه مقدمهای باشد بر اینکه ما در زمره کشورهایی باشیم که در مسیر بهره برداری از سطح ماه و بهره برداری از منابع ارزشمند سطح ماه و همچنین سایر کرات گام بر داشتهاند.