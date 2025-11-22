پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: تا پایان هفته دمای سرد در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود، سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از امروزتا اواخرهفته کاهش محسوس دما در استان پیشبینی میشود و احتمال وقوع یخبندان شبانه و خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی در برخی مناطق استان وجود دارد.
میترا یاوری با اشاره به هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد افزود: طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، تا اواسط هفتۀ آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان پیشبینی میشود.