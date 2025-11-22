به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی هنرور، سپهر هوشمند و محمدعلی کاظمی با مربیگری احمد رستاد در رشته شنا، پرهام دهقانی، حسن جاویدی، ابوالفضل صفایی، نرگس کریمی، نازنین زهرا خسروی و سها سالاری با مربیگری هاشم حاصلی در رشته دو و میدانی و ویدا جبارزاده در رشته مچ اندازی و پریا دهقانی در رشته گلبال ورزشکاران اعزامی از استان فارس در رقابت‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات هستند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان از ۱۶ تا ۲۳ آذر به میزبانی امارات در شهر دوبی برگزار خواهد شد.

کاروان ورزش ایران که عنوان مدافع قهرمانی این رقابت‌ها را در اختیار دارد، با حضور ۲۰۱ ورزشکار در ۱۱ رشته شامل پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراوزنه‌برداری، پاراتیراندازی با کمان، پاراتنیس روی میز، پاراتکواندو، پارابدمینتون، پارامچ‌اندازی، بسکتبال با ویلچر، گلبال و بوچیا نهایی شده است.

ایران در دوره‌های ۲۰۰۹ توکیو، ۲۰۱۳ کوالالامپور و ۲۰۱۷ دوبی به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

در چهارمین دوره که سال ۲۰۲۱ در منامه برگزار شد، با کسب ۴۴ نشان طلا، ۵۳ نقره و ۲۵ برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد.