به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: شب گذشته، پس از تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ و گزارش احتمال سقوط یک شهروند از ارتفاعات کوه صفه و اعزام گروه تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان، آتش نشان برنا رفیعی با مهارت و سرعت خود را به فرد حادثه‌دیده رساند، در لحظه‌ای که فرد تعادل خود را ازدست‌داده و در حال سقوط بود، در واکنشی شجاعانه و ازجان‌گذشته، او را گرفت و مانع سقوط آزاد وی شد.

مجتبی دهقانی افزود:در این عملیات خطرناک، آتش‌نشان و فرد حادثه‌دیده حدود ۱۵ متر سقوط را تجربه کردند، اما از سقوط عمیق‌تر و حادثه‌ای مرگبار جلوگیری شد.

وی ادامه داد: با حضور عوامل اورژانس، هر دو نفر با تلاش نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند، تا مراقبت‌های پزشکی انجام شود.