\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u0645\u062d\u0633\u0646 \u062e\u06cc\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631\u0645\u0631\u0628\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0628\u0635\u0631\u0647 \u06f2 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u06f1\u06f0 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062d\u0641\u0638 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0632\u0631\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u063a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0648\u0633\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a.