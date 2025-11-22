به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دهمین دوره مسابقات استراگوس قهرمانی کشور در بخش‌های آقایان و بانوان به میزبانی شهرستان آمل در منطقه جنگلی بلیران بخش دشت‌سر برگزار شد.

روهام ابوطالبی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران با اعلام این خبر گفت: این مسابقات با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۲۳ استان در چهار رده سنی و در مسیر ۱۰ کیلومتری شامل چهار کیلومتر رودخانه و شش کیلومتر مسیر جنگلی برگزار شد.

وی افزود: این اولین بار است که چنین مسابقه‌ای با این فرمت در منطقه جنگلی بلیران آمل برگزار می‌شود.

برگزیدگان بخش بانوان:

- در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال: حدیث حسینی از مازندران مقام اول

- در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال: زهرا سیمیاری از قزوین مقام اول

- در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال: مژگان خوشنود از قزوین مقام اول

- در رده سنی ۴۱ سال به بالا: زهره یوردخانی از سمنان مقام اول

برگزیدگان بخش آقایان:

- در رده جوانان: صمد کرمی از اصفهان مقام اول

- در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال: علی اکبر احمدی از اصفهان مقام اول

- در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال: شهریار قلی‌زاده از مازندران مقام اول

- در رده سنی ۴۱ سال به بالا: محمدعلی یاری از سمنان مقام اول

ابوطالبی با اشاره به پیشینه این رشته ورزشی تأکید کرد: رشته استراگوس از مازندران به کشور معرفی شده و سال‌هاست با استقبال خوبی روبرو شده است.

وی از برگزاری یازدهمین دوره این مسابقات تا پایان سال در یکی از استان‌های قم یا کرمانشاه خبر داد.