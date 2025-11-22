پخش زنده
مسابقات چندجانبه کشتی آزاد مازندران با حضور ۱۳۰ کشتیگیر از شهرهای مختلف استان در سالن کشتی روستای آهنگرکلای بخش دشتسر آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته بسیج و یادواره شهدای جنگ دوازدهروزه، مسابقات چندجانبه کشتی آزاد مازندران در سالن کشتی روستای آهنگرکلای بخش دشتسر آمل برگزار شد.
حامد طاهرینسب مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این دوره از مسابقات حدود ۱۳۰ کشتیگیر در ردههای سنی پهلوانک، خردسالان، نونهالان و نوجوانان از شهرهای آمل، بابلسر، بندپی غربی، دابودشت و دشتسر آمل و همچنین تیم شهرداری بابکان حضور داشتند.
وی افزود: کشتیگیران به مدت یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، تیم کشتی آهنگرکلای دشتسر آمل مقام اول، تیم پوریای ولی دابودشت مقام دوم و تیم بابلسر مقام سوم را از آن خود کردند.
طاهرینسب با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد شور و نشاط در بین ورزشکاران و همچنین یادبود شهدای جنگ دوازدهروزه و هفته بسیج بود.
وی در پایان تأکید کرد: با برگزاری چنین مسابقاتی میتوان نشاط را در بین نوجوانان و جوانان ورزشدوست و ورزشکار در رشتههای مختلف ترویج داد.
در پایان این مراسم به نفرات برتر هر تیم کاپ و جوایز نقدی اهدا شد.