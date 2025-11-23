پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه دوم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه دوم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان حامد واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
-بلوار بهارستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
-خیابان ۲۸ متری باغ زندان حدفاصل خیابان نیستان الی کوچه ۲۱ و شهید مرندی الی کوچه ۲۶ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
-خیابانهای خرقانی و مولوی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-محدوده چهارراه ابن سینا از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
-محدود میدان ادب الی کمربندی پایین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
گرمسار:
-کوچه شاهد و شاداب واقع درخیابان سیادت (شهیدمفتح) از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
آرادان
روستای هشت آباد و محدوده مزار داور اباد از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰