به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه دوم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان حامد واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

-بلوار بهارستان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

-خیابان ۲۸ متری باغ زندان حدفاصل خیابان نیستان الی کوچه ۲۱ و شهید مرندی الی کوچه ۲۶ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

-خیابان‌های خرقانی و مولوی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

-محدوده چهارراه ابن سینا از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

-محدود میدان ادب الی کمربندی پایین از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

گرمسار:

-کوچه شاهد و شاداب واقع درخیابان سیادت (شهیدمفتح) از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آرادان

روستای هشت آباد و محدوده مزار داور اباد از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰