تیم پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم حذفی فوتبال، در حالیکه نیمه نخست را با تک گل فریبرز یوسفی به رختکن رفته بود در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تیم استقلال تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در حالیکه فریبرز یوسفی در دقیقه ۱۰ بازی موفق شده بود با یک شلیک دقیق دروازه استقلال را باز کند، سجاد تقوی دیگر بازیکن پادیاب با حرکتی خطرناک در دقیقه ۲۲ بازی، کارت قرمز را از داور دریافت کرد تا پادیاب خلخال برای برد بازی کار بسیار سختی داشته باشد.

در نهایت تیم استقلال تهران که از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی فوتبال به شمار می‌رود، با دو گلی که ستاره این تیم یعنی یاسر آسانی به ثمر رساند موفق شد به‌سختی و در ۱۲۰ دقیقه از سد تیم پادیاب خلخال بگذرد.

نکته جالب این دیدار حضور پرشور هواداران تیم فوتبال پادیاب خلخال در ورزشگاه تختی تهران بود که با تشویق‌های خود تاثیر بسزایی در نحوه بازی تیم موردعلاقه‌شان داشتند.