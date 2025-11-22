اجرای طرح سرشماری پاییزی پناهگاه حیات وحش نایبندان
طرح سرشماری پاییزی پناهگاه حیات وحش نایبندان دیهوک شهرستان طبس بزرگترین پناهگاه حیات وحش ایران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، طرح سرشماری پاییزی پناهگاه حیات وحش نایبندان دیهوک شهرستان طبس با حضور چهل نفر از محیط بانان و همیاران محیط زیست از نقاط مختلف خراسان جنوبی در قالب ۱۳ گروه برگزار شد.
این طرح با هدف سنجش پویایی و زاد و ولد پستانداران شاخص و همچنین پایش ذخایر آبی و تغذیه منطقه با توجه به خشکسالیهای متوالی انجام شد.
این پناهگاه بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ هکتار مساحت دارد و گونههای شاخص یوز پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، جبیر، هوبره، روباه، انواع پرندگان و خزندگان در آن زیست میکنند.