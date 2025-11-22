به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر بنیاد تعاون بسیج استان گفت: به همت موسسه خدمات درمانی بسیجیان بنیاد تعاون بسیج و همزمان با هفته بسیج، درمانگاه شبانه‌روزی مهر شفاء و درمانگاه دندانپزشکی پاییزان افتتاح خواهند شد.

سید حمزه محقق زاده، افزود: افتتاح این درمانگاه‌ها گامی مهم در راستای ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های بهمئی و بویراحمد است.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این مراکز، بیماران می‌توانند در هر زمان از شبانه‌روز به خدمات پزشکی، درمانی و دندانپزشکی دسترسی داشته باشند.

مدیر بنیاد تعاون بسیج استان افزود: برای ساخت درمانگاه دنداپزشکی پاییزان اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و درمانگاه شبانه روزی شفاء اعتباری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

محقق زاده تصریح کرد: این درمانگاه‌ها فردا یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ به مناسبت هفته بسیج و همزمان با افتتاح چند طرح دیگر در سراسر کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهر‌های لیکک و یاسوج افتتاح می‌می‌شوند.

مدیر موسسه خدمات درمانی بنیاد تعاون بسیج در استان هم گفت: افتتاح این درمانگاه‌ها به کاهش بار مراجعات به بیمارستان‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی کمک خواهد کرد.

یعقوب برفر، افزود: این دو درمانگاه آماده ارائه خدمات در بخش‌های عمومی، اورژانسی و دندانپزشکی و داخلی با تعرفه نیمه دولتی و تحت قرارداد با تمام بیمه‌های تکمیلی است.