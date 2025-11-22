پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان گفت: امروز فضای این شهر به عطر شهدای خوشنام معطر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طیب فریادرس با بیان اینکه مراسم استقبال از دو شهید خوشنام دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، امروز در تویسرکان برگزار میشود، افزود: این مراسم معنوی از ساعت ۱۵:۳۰ از میدان شهید فرشید هرمزی تا میدان امام خمینی این شهرستان برگزار میشود.
او در تشریح برنامههای هفته بسیج در تویسرکان از اجرای بیش از ۱۹۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جهادی و تربیتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، خدمترسانی و تقویت روحیه انقلابی میان مردم طراحی شدهاند.
فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان از برگزاری ۳۹ یادواره شهید در مناطق مختلف شهرستان، سرکشی از ۱۰۰ خانواده شهید، برگزاری ۵۴ نشست فرهنگی و بصیرتی، همایش بانوان فاطمی، رزمایش «شکوه بسیج» با حضور دو هزار بسیجی در پنجم آذرماه، رژه موتورسواران، حضور راویان دفاع مقدس در مدارس، مسابقات هوش مصنوعی و رباتیک، برگزاری اردوهای «راهیان پیشرفت» و رزمایش امیرالمؤمنین را از مهمترین این برنامه برشمرد.