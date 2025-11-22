به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوتسال آکادمی پرموز شهرستان مارگون، با غلبه بر تمامی رقبای خود در رقابت‌های جام محلات استان، موفق به کسب جواز حضور در مرحله کشوری این مسابقات شد.

این رقابت‌ها که با حضور نمایندگان شهرستان‌های مختلف در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و زیر ۱۳ سال برگزار شد، شاهد درخشش تیم زیر ۱۳ سال آکادمی پرموز بود که به قهرمانی استان دست یافت؛ علاوه بر این، تیم زیر ۱۶ سال مارگون نیز با تلاش و همت بازیکنان و کادر فنی، موفق به کسب رتبه سوم استان شد.

این دستاورد بزرگ در شرایطی رقم خورده است که ورزشکاران و نوجوانان فوتسالیست مارگون، با کم‌ترین امکانات و علی‌رغم نبود زیرساخت‌های ورزشی مناسب، با روحیه‌ای مثال‌زدنی و انگیزه‌ای وصف‌ناپذیر در میادین حاضر شدند.

مسابقات جام محلات استان با همکاری هیات فوتبال شهرستان به سرپرستی پرموز و هیات ورزش‌های همگانی به سرپرستی دهسار برگزار شد.

با وجود این افتخارآفرینی‌ها و استعداد‌های درخشان در میان نوجوانان و جوانان مارگون، همچنان نبود سالن‌های استاندارد و کمبود تجهیزات ورزشی، از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و مربیان محسوب می‌شود.





