رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده اعلام کرد: سه تالاب سولدوز، حسنلو و آققلعه برای استقبال از پرندگان مهاجر پاییزی آبگیری شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیداکبر قایمی گفت: امسال دو میلیون مترمکعب آب از سد حسنلو برای احیای تالاب سولدوز رهاسازی شده و این تالاب اکنون با ذخیره شش میلیون مترمکعبی در بهترین وضعیت قرار دارد. نخستین دسته غازهای خاکستری نیز در روزهای اخیر در این تالاب مشاهده شده است.
وی افزود: تالاب آققلعه نیز بهدلیل خشکی رودخانه گادر با رهاسازی حدود دو میلیون مترمکعب آب از سد حسنلو در حال آبگیری است و این روند تا اوایل دیماه ادامه دارد. تالاب حسنلو نیز با هدایت یک میلیون مترمکعب آب از زهکش سد حسنلو احیا شده است.
قایمی با اشاره به اهمیت این زیستگاهها در فصل مهاجرت تأکید کرد: شکار در تالابهای حفاظتشده ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
به گفته وی، برخی تالابهای اقماری مانند یادگارلو و درگهسنگی امسال بهدلیل کمبود بارشها خشک شدند و پرندگان آنها به سولدوز و سد حسنلو مهاجرت کردهاند.