به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های میکس پومسه بازی‌های المپیک ناشنوایان، تیم ایران با ترکیب مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده با تیم چین رقابت کرد.

در این مبارزه، ملی پوشان پومسه ایران با کسب امتیاز ۸.۰۸۳ تیمی برابر حریف خود شکست خوردند و صاحب مدال برنز شدند.

مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده امروز در فینال انفرادی پومسه هم به مصاف حریفان شان می‌روند.

مدال برنز تیم میکس پومسه ایران، سیزدهمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان است.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح است:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.