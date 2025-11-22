ذخیره سازی ۳۰۰ هزار تن کود شیمیایی کشاورزی در کشور
تأمین کودهای شیمیایی در کشور پایدار و ذخایر ۳۰۰ هزار تنی آماده توزیع است و کشاورزان در فصل سرما نگرانی نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، عضو هیئتمدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: به منظور تأمین نیاز کشاورزان در فصل سرما، برنامهریزیهای لازم انجام شده و ذخایر کودی استان بهصورت مستمر در حال مدیریت و رصد است.
منصوری افزود: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در زمینه تأمین کودهای ازته وجود ندارد و این نهادهها به میزان کافی و بدون وقفه در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت کودهای فسفاته نیز گفت: قراردادهای تخصصی مربوط به تأمین این کودها منعقد شده و طی روزهای آینده روند تأمین و توزیع آنها بهطور کامل ساماندهی و نهایی خواهد شد.
عضو هیئتمدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به حجم ذخایر موجود گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار تن ذخیره از انواع کودهای شیمیایی در اختیار است و در خراسان جنوبی نیز آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان استان وجود دارد.