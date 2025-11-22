پخش زنده
امروز: -
خبرهای گوناگون از شهرهای مختلف استان در این بسته خبری جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه الزهرا (س) در حسینیه روستای قروچای دهگلان برگزار شد.
----------
به مناسبت هفته بسیج یادواره سردار شهید اکبر یارمحمدی، فرمانده سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شهرستانهای قروه و دهگلان در مسجد امام غزالی دهگلان برگزار شد.
-------------------
به مناسبت هفته بسیج اجلاسیه پایانی مجمع بسیجیان شهرستان دهگلان با حضور هیأتهای اندیشه ورز و کارگروههای شش گانه برگزار شد.
-----------
به مناسبت هفته بسیج و پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه میز خدمت ارگانهای خدمت رسان و ادارات مختلف با هدف پاسخگویی به مطالبات و درخواستهای مردم در مسجد جامع سنندج بر پا شد.
همزمان با برپایی آیین نماز جمعه شهرهای مریوان، دیواندره، هزارکانیان، زرینه و دیگر مناطق مختلف استان هم شاهد برپایی میز خدمت ادارات بود.
--------------
به مناسبت هفته بسیج طرح آموزشی تربیتی میقات صالحین با حضور بسیجیان مریوانی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
--------------
در مراسمی کلنگ احداث مرکز پیش بیمارستانی و فوریت پزشکی شماره ۴ شهر بانه به همت بر زمین زده شد .
این مرکز اولین مرکز کاملا خیر ساز بهداشتی کشوراست که به همت جمال فرجیان خیر نیک اندیش بانهای احداث میشود .
بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۲۳۷ متر مربع و با اعتبار بالغ بر ۵ میلیارد تومان احداث میشود.
----------------
شهردار دهگلان گفت: با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان ۶ دستگاه سبک و سنگین به ناوگان حمل و نقل و آتش نشانی و ترابری شهرداری دهگلان اضافه شد.
------------
با هدف آشنایی معلمان با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اولین دوره در مسیر معلمی با حضور ۱۱۰ نفر از معلمان جدید الاستخدام در دهگلان برگزار شد.
---------
در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان و گرامیداشت هفته بسیج، مراسمی در زورخانه بیجار برگزار و زنگ ورزش زورخانهای باحضور بسیجیان باستانی کار این شهرستان نواخته شد.