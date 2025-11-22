پخش زنده
رزمایش توزیع و نصب ۳ هزار متر مربع ایزوگام در میبد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته بسیج، رزمایش توزیع و نصب ۳ هزار متر مربع ایزوگام در میبد از مصلی آیت الله اعرافی آغاز شد.
سرهنگ هادی برزگر جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد گفت: این رزمایش به همت قرارگاه جهادی ۵۰۰ شهیدشهرستان میبد وبسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت بسیج میبد برگزارشد.
برزگر افزود: این ایزوگامها برای منازل خانوادههای مناطق روستایی و محروم که قبلا شناسایی شدهاند نصب خواهد شد.