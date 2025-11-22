به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در روز اول این مسابقات حانیه مغاره‌عابدرده در رده سنی زیر ۳۱ سال و در ماده ۲۵ مترپروانه نشان طلا و در ماده ۵۰ متر مدال برنز را کسب کرد.

اسیوند افزود: همچنین فرشته حیدری در گروه سنی ۵۱ سال به بالا در ماده ۲۵ متر پروانه مدال طلا را بدست آورد.

به گفته وی زهرا داودی هم در گروه سنی ۴۶ تا ۵۰ سال موفق به کسب مدال طلای ماده ۵۰ متر این رقابت‌ها شد.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در دومین روز مسابقات شنا المپیاد ورزشی بانوان در ماده ۱۰۰ متر آزاد فرشته حیدری توانست به مقام نایب‌قهرمانی دست یابد و مدال نقره این ماده را کسب کند.

به گفته اسیوند همچنین در ماده ۵۰ متر کرال پشت، الهام ارژنگ با عملکردی بسیار شایسته، مقام نایب‌قهرمانی و مدال نقره را به خود اختصاص داد.

وی افزود: تیم شنای کارکنان دانشگاه شهرکرد در میان ۳۴ تیم شرکت‌کننده به مقام چهارم تیمی دست یافت.