به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته بسیج مراسم زنگ بسیج در هنرستان دخترانه زنده یاد احمد عباسی در عباس‌آباد برگزار شد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در این مراسم گفت: ایام فاطمیه و هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از فیوضات معنوی و تقویت ایمان و روحیه خودباوری است.

سرهنگ محمودی افزود: بسیج مکتبی‌ترین و مردمی‌ترین نهاد انقلاب اسلامی است که بر دو پایه اساسی خدا‌باوری و اعتماد به نفس استوار شده و همواره در مسیر خدمت به مردم گام برداشته است.

وی از اجرای ۲۸۵ برنامه در این شهرستان خبر داد و گفت:بسیج ادامه‌دهنده راه شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای والامقام است؛ راهی که سرشار از ایثار، و مقاومت است، امیدواریم همه ما با پایبندی به آرمان‌های انقلاب، در مسیر بسیجی ماندن، مردمی بودن و حفظ ارزش‌های اسلامی ثابت‌قدم باشیم.