رئیس اورژانس آذربایجانغربی اعلام کرد: سه سانحه رانندگی در محورهای استان طی روز جمعه ۱۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده گفت: در نخستین حادثه، برخورد یک پژو ۴۰۵ و ساینا در خروجی روستای لاچینِ مهاباد موجب مصدومیت پنج نفر شد. دو آمبولانس به محل اعزام و مصدومان پس از اقدامات اولیه به بیمارستان منتقل شدند.
وی افزود: در سانحه دوم، تصادف یک پراید و پژو ۴۰۵ در محور سردشت–ربط نیز پنج مصدوم بهدنبال داشت که با حضور تیمهای اورژانس، همگی به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته رئیس اورژانس استان، سومین حادثه حوالی ساعت ۱۰:۱۷ در محور ارومیه–سلماس میان نوشینشهر و کهریز رخ داد و برخورد خودروی دنا با پیکان ۵ مصدوم بهجا گذاشت.
از این تعداد، دو نفر به بیمارستان منتقل و سه نفر در محل درمان شدند.
رضازاده با اشاره به افزایش تصادفات در محورهای روستایی و برونشهری، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای ناایمن و توجه به جلو از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.