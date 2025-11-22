وسعت آتش سوزی الیت ۸ هکتار است
استاندار مازندران گفت: حدود ۸ هکتار از جنگلهای الیت دچار حریق شده است.
مهدی یونسی رستمی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: گروههای عملیاتی کشور ترکیه، سازمان هوافضا سپاه و ارتش وارد منطقه شدند و تا دقایقی دیگرعملیات هوایی اطفای حریق آغاز خواهد شد.
او با بیان اینکه ۴۰۰ نیروی انسانی از مازندران و استانهای دیگر برای مهار آتش وارد شدند، افزود: مهار آتش الیت نمونهای از وفاق و همدلی است که بین مسئولان و مردم شکل گرفته است.
استاندار مازندران با قدردانی از نیروهای مردمی که از زمان آتش سوزی در منطقه به صورت شبانه روزی حضور دارند، ادامه داد: این آتش سوزی شامگاه ۲۴ آبان آغاز شد و سطح آن با تلاش نیروها بسیار کاهش یافته بود، اما وزش باد شدید در بامداد پنج شنبه ۲۸ آبان آتش را دوباره شعله ور کرد.
مهدی یونسی رستمی گفت: سطحی که دچار آتش سوزی شده ۷ تا ۸ هکتار و به صورت لکهای است.
آتشسوزی منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از شنبه هفته گذشته بخشهایی از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده است و نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از بالگرد و تلاش شبانهروزی در پی مهار کامل این حریق هستند.