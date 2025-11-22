به مناسبت ایام فاطمیه، ۷ دیگ آش نذری در موسی آباد میبد طبخ و بین مردم توزیع شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی دهقانی از دست اندرکاران موکب شهدای شهرستان میبد گفت: این آش ۵ سال است که در این منطقه پخت می‌شود.

دهقانی افزود: امسال ۷ دیگ آش برای هفت هزار نفر پخت و بین عزاداران ومردم توزیع شد.

وی با بیان اینکه هزینه پخت آش که ۴۰ میلیون تومان و تماما خیری و مردمی است گفت: برای پخت آش امسال، ۴۰ کیلوگرم گوشت، ده کیلو گرم نخود، ۳ کیلوگرم لوبیا، ۳۰ کیلوگرم عدس، ۱۵ کیلوگرم بلغور گندم و ۱۵ کیلوگرم پیاز استفاده شد.