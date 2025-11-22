به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استانداردر بازدید از این کارخانه که در سال ۱۴۰۱ در حادثه‌ای دچار آتش سوزی شد، دستورات لازم را برای احیای آن صادر کرد.

استاندار خراسان شمالی، ظهر امروز به‌همراه دکتر پاکمهر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران اجرایی و بانکی استان، از واحد نیمه‌فعال کارخانه پنبه مسعود در شهرستان سملقان بازدید کرد؛ واحدی که پس از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱ بخش قابل‌توجهی از توان تولیدی خود را از دست داده است.

کارخانه پنبه مسعود از ارکان مهم زنجیره تولید نخ در خراسان شمالی به شمار می‌رود و پیش از حادثه، بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده نخ پنبه استان را تأمین می‌کرد.

در جریان این بازدید و نشست مشترک، مدیران کارخانه با تأکید بر ضرورت نوسازی تجهیزات و تأمین نقدینگی، خواستار اختصاص تسهیلات حمایتی برای احیای کامل خط تولید شدند.

بهمن نوری استاندار خراسان شمالی نیز با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت واحد‌های صنعتی فعال استان، دستور پیگیری و تحقق حمایت‌های لازم را صادر کرد.

بر همین اساس، مقرر شد مطالعات فنی برای خرید دستگاه‌های جدید و به‌روز آغاز شود تا این واحد تولیدی بتواند هرچه سریع‌تر به ظرفیت کامل بازگردد.

خراسان شمالی با ۸ واحد پنبه‌پاک‌کنی و ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن، یکی از قطب‌های تولید پنبه کشور محسوب می‌شود و چهار واحد از این مجموعه در شهرستان مانه و سملقان قرار دارد.