استاندار مازندران با بیان این که تاکنون هشت هکتار از عرصه های جنگلی منطقه الیت مرزن آباد چالوس در آتش سوخته است، گفت: عملیات مشترک هوایی ارتش و هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مهارآتش سوزی جنگل های چالوس از دقایق قبل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار مازندران درگفت‌و‌گوی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در جنگل روستای الیت مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگرد‌های هلال‌احمر و سپاه پاسداران و همچنین به کارگیری تیم‌های تخصصی و گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست و طبیعت همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: با به کارگیری چندین فروند بالگرد و همچنین استفاده از هواپیما‌های آتش نشان، عملیات اطفای آتش در الیت مرزن آباد به سرعت و جدیدیت بیشتری دنبال می‌شود و پیش بینی می‌شود امروز و یا در نهایت فردا، آتش به طور کامل مهار شود.

این مقام مسئول افزود: هم‌زمان، گروه‌های واکنش سریع یگان حفاظت، نیرو‌های محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.

عرصه‌های جنگلی روستای الیت مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبان ماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیرو‌های امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل‌های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته گذشته آغاز شد و اکنون وارد پنجمین روز شده است که با وجود به کارگیری سه فروند بالگرد و تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه‌های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه‌های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل‌های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

منبع: ایرنا