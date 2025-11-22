مریم خدابنده و مرتضی رضا صفت ملی پوشان پومسه ایران با راهیابی به فینال، در آستانه کسب مدال طلا در بازی‌های المپیک ناشنوایان قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز شنبه (یک آذر) مبارزات مرحله نیمه نهایی برگزار شد.

مرتضی رضا صفت ملی پوش پومسه ایران در این مرحله به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با برتری برابر او فینالیست شد. رضا صفت پس از یک دور استراحت با برتری مقابل حریفی از چین‌تایپه راهی نیمه نهایی شده بود.

همچنین مریم خدابنده هم در مرحله نیمه نهایی حریفی از ژاپن را مغلوب کرد و راهی فینال شد. او با پیروزی مقابل پومسه‌رو‌های ترکیه و قزاقستان وارد مرحله نیمه نهایی شده بود.

با فینالیست شدن مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده، تکواندو ایران در آستانه کسب دو مدال طلا در بازی‌های المپیک ناشنوایان قرار گرفت.

هدایت تیم پومسه پسران برعهده مهدی صمدیان‌تبار و مربیگری تیم دختران برعهده فاطمه اسدپور است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.