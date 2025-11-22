پخش زنده
امروز: -
مرکز راهبری شبکه و کنترل بار شرق استان خراسان رضوی امروز در شهرستان تربت حیدریه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اداره برق شهرستان تربت حیدریه گفت: مرکز راهبری شبکه و کنترل بار شرق خراسان رضوی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال برای نظارت هوشمند، مدیریت لحظه ای بار و افزایش پایداری و کیفیت شبکه برق در شرق استان راه اندازی شده است.
مهدی رستمی پور اضافه کرد: راه اندازی این مرکز گامی مهم در راستای هوشمندسازی شبکه برق، کاهش قطعی ها و حمایت از توسعه منطقه است.
مدیر اداره برق تربت حیدریه افزود: این مرکز با بهره گیری از آخرین فناوری های روز، امکان مدیریت بهینه مصرف برق و پایش دقیق شبکه توزیع را در شرق استان فراهم می کند.
همچنین امروز اول آذر ماه سالن جدید همایش توزیع برق تربت حیدریه بهره برداری و ۲ خودروی تخصصی برق این شهرستان رونمایی شد.
تربت حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.