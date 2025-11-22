پخش زنده
امروز: -
نخستین یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت همراه با تشییع شهید گمنام در روستای چاه اسماعیل میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج محمد رسول الله گفت: پیکر مطهر شهید خوش نام پس از تشییع در روستاهای شمال شهرستان میناب، بر دستان مردم روستای چاه اسماعیل تشییع شد.
بیشتر بخوانید: تشییع پیکر شهید گمنام در پارسیان
سرگرد پاسدار مجید امینی افزود: این شهید پس از تشییع در روستاها و بخشهای شهرستان میناب، عصر روز دوشنبه در بام شهر میناب به خاک سپرده میشود.