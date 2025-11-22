پخش زنده
مرحله نخست شهرک گلخانهای در شهرستان سروستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: مرحله نخست این گلخانه در مساحتی حدود ۶ هکتار و با سرمایهگذاری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسید.
احد بهجتحقیقی افزود: هماکنون ۷۵ نفر بهصورت مستقیم در این گلخانه مشغول به کار هستند و با اجرای کامل طرح، این تعداد به ۳۰۰ نفر خواهد رسید.
بهجتحقیقی به ظرفیت تولید این شهرک گلخانهای اشاره کرد و گفت: پیشبینی شده سالانه هزار و ۲۰۰ تن محصول صادراتی در این گلخانه تولید شود.
حسینعلی امیری استاندار فارس هم در مراسم افتتاح این گلخانه با اشاره به سیاستهای راهبردی استان در حوزه آب گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت توسعه کشتهای گلخانهای است تا هم کشاورزی آسیب نبیند و هم منابع آب به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.