به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا س مراسم شبی با شهدا با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای شهر چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم با شکوه و معنوی امام جمعه شهر چرام گفت: اگر شهیدان به خصوص شهدای گمنام نبودند اکنون ما بودیم که گمنام بودیم و نامی از ما وجود نداشت. حجت الاسلام افشار افزود: این افراد شجاع برای شرف و آبروی کشور جنگیدند و مظلومانه به معبود رسیدند. وی ادامه داد: مردم شهر چرام بار دیگر در استقبال از شهدا لبیک گوی شهدا و امام شهدا بودند. مراسم سینه زنی در مراسم وداع شهدا برگزار شد.
