لویه و بویراحمد ، در این مراسم با شکوه و معنوی امام جمعه شهر چرام گفت: اگر شه

ی

دان به خصوص شهدای گمنام نبودند اکنون ما بودیم که گمنام بودیم و نامی از ما وجود نداشت.

حجت الاسلام افشار افزود: این افراد شجاع برای شرف و آبروی کشور جنگیدند و مظلومانه به معبود رسیدند.

وی ادامه داد: مردم شهر چرام بار دیگر در استقبال از شهدا لبیک گوی شهدا و امام شهدا بودند.

