به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ حسین حسین‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال ۵۸ فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را اعلام کردند و ما امروز می‌بینیم که بعد از گذشت ۴ دهه و در آستانه چهل و ششمین سالگرد تأسیس بسیج، تفکر بسیجی در سرتاسر جهان گسترش‌یافته و هسته‌های مقاومت طبق فرموده امام راحل، در منطقه و جهان توسعه یافته‌اند.

وی افزود: هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی گرامی داشته می‌شود و در شهرستان نمین نیز به مناسبت این هفته بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نمین گفت: در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ۱۱ قرارگاه و یک کارگروه تشکیل شده و حول محور فعالیت‌های بسیج ساماندهی شده و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند؛ تمامی این فعالیت‌ها به‌منظور ارتقای سطح فعالیت‌های بسیج است.

سرهنگ حسین‌زاده تصریح کرد: برای هفته بسیج امسال سه طرح مهم ابلاغ شده است که مهم‌ترین آنها طرح شهید سپهبد حسین سلامی با شعار همه برای ایران است که یک رزمایش باشکوه به‌منظور جذب حداکثری برگزار می‌شود؛ طرح بعدی، طرح مثل شهید سلامی است که در راستای تربیت نسل بسیجی و مربیان و فعالان این حوزه بوده که به همراه قدردانی از بسیجیان فعال خواهد بود و طرح آخر نیز طرح شهید غلامحسین غیب پرور است که به‌منظور دیدار با خانواده‌های معظم شهدا اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اولین برنامه هفته بسیج روز جمعه با عنوان میقاد صالحین در تمامی مصلی‌های شهرستان نمین برگزار خواهد شد؛ طرح اسوه به منظور برپایی نمایشگاه از فعالیت‌ها و خلاقیت‌های پایگاه‌های نمونه بسیج و همچنین به منظور برگزاری یادواره‌های شهدا و میز خدمت در پایگاه‌های بسیج محلات برگزار می‌شود که این برنامه در ۶۲ پایگاه و ۱۴ محله اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان نمین گفت: طرح شهید مرحمت بالازاده که توسط بسیج شهرستان نمین پایه‌ریزی شده است، به‌منظور ویزیت صلواتی دانش‌آموزان است و طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته، دانش‌آموزان نیازمند به درمان به مرکز استان و در صورت نیاز حتی به پایتخت کشور نیز اعزام می‌شوند.

سرهنگ حسین‌زاده بیان کرد: برنامه راهیان قدس نیز به‌منظور تجمع باشکوه تمامی بسیجیان در ۵ آذرماه برگزار می‌شود و در ۶ آذرماه نیز رزمایش امنیت گشت‌های رضویون برگزار شده و بعد از آن نیز برنامه‌هایی از قبیل احسان، اطعام و دسته عزاداری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.