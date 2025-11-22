به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز شنبه (یک آذر) با برگزاری دومین روز مبارزات کشتی فرنگی در توکیو پیگیری شد.

در این روز و در وزن ۶۰ کیلوگرم، سید صادق ابوالوفایی برابر حریفی از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۲ پیروز شد و مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.

ابوالوفایی جمعه و در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی، ابتدا برابر حریفی از اوکراین صاحب برتری ۳ بر یک شد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از بلغارستان قرار گرفت و ۱۰ بر یک به برتری دست یافت. ابوالوفایی در سومین مبارزه که برابر نماینده‌ای از قرقیزستان برگزار شد، ۳ بر یک متحمل شکست شد و بدین ترتیب مبارزه خود را امروز برای کسب مدال برنز برگزار کرد.

مدال برنز ابوالوفایی، هفتمین مدال کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید. پیش از این کاروان ایران صاحب ۶ مدال انفرادی و تیمی در جودو و تیراندازی شده بود که همگی برنز هستند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح است:

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو – وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی – تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی – میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.