ضرورت تشکیل یگان اطفای حریق در مناطق حفاظت شده
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: یگان ویژه اطفای حریق مناطق حفاظت شده ذیل ستاد مدیریت بحران کشور باید تشکیل شود.
شینا انصاری که برای حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران در روستای الیت مرزن آباد سفر کرده است در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ با قدردانی از زحمات شبانه روزی مردم، اهالی این روستا، فعالان محط زیست، محیط بانان و جنگل بانان برای مهار آتش الیت گفت: گزارشی در وز چهارشنبه ۲۸ آبان در خصوص اختصاص تجهیزات برای مهار آتش جنگلهای الیت مرزن آباد در جلسه هیات دولت مطرح و دستوراتی برای مهار آتش صادر شد.
او افزود: مقرر شد با تجمیع همه امکانات از همه ظرفیتهای برای مهار آتش استفاده شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: رایزنیهای زیادی خصوصا از طرف استاندار مازندران با وزارت دفاع و کشور برای اختصاص و اعزام تجهیزات و نیروهای متخصص برای مهار آتش انجام شده است.
انصاری گفت: از دیروز موضوع کمکهای بین المللی برای مهار آتش مطرح و مقرر شد دو فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق و یک فروند بالگرد به همراه ۸ نیروی متخصص از کشور ترکیه اعزام شود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: این ظرفیت وجود دارد که از ظرفیت کشور روسیه هم در صورت نیاز استفاده شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به تشدید خشکسالیها و کم باشی در کشور نیاز است یگان ویژهای برای واکنش سریع و بهنگام در جهت مقابله با آتش در مناطق حفاظت شده در ذیل ستاد مدیریت بحران تشکیل شود.
انصاری با بیان اینکه این موضوع را پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: در حال حاضر تمام توان برای کنترل و مهار آتش در جنگلهای الیت مرزن آباد است.
آتشسوزی منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از شنبه هفته گذشته بخشهایی از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده است و نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از بالگرد و تلاش شبانهروزی در پی مهار کامل این حریق هستند.