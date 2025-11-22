به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان با بیان اینکه مردم سخاوتمند استان برای کمک به تامین لوازم ضروری مورد نیاز خانواده‌های مددجو و ایجاد آرامش آنها با کمیته امداد استان همدان همکاری مطلوبی دارند، گفت: امسال تاکنون بیش از ۲ هزار قلم لوازم ضروری زندگی به مددجویان اهدا و بین خانوار‌های زیر پوشش توزیع شد.

سیدحسن نعمتی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۴۰ میلیارد ریال برای تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان هزینه شده که این لوازم ضروری شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر و بخاری بوده است.

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده، ۶۰ هزار خانواده نیازمند شامل ۱۱۲ هزار نفر به شکل مستمر از کمیته امداد امام خمینی استان همدان خدمات دریافت می‌کنند.